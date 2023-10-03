Украинский военный рассказал о радости после прихода России в его родной регион

Уроженец Харьковской области, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Доценко, который перешел на сторону России, рассказал, что был рад, когда часть его родного региона оказалась под контролем ВС РФ. Об этом мужчина рассказал РИА Новости.

«Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой. И в тот период там (после прихода РФ — «Газета.Ru») все процветало, проводили много мероприятий...» — поделился воспоминаниями Доценко.

Солдат добавил, что до того, как пришла Россия, не было даже связи, а с приходом ВС РФ ее быстро наладили. Кроме того, новые власти помогли устроить на работу мать и отца Доценко.

Сам Доценко перешел на сторону России еще в 2022 году. Мужчина проходил службу в Виннице, когда власти Украины попытались отправить его на фронт, заставляя подписать контракт. Он же связался с россиянами, и те помогли ему покинуть территорию страны.

Слова военнослужащего прокомментировал журналистам глава Харьковской области Виталий Ганчев. Он заявил, что местные жители уже осознали разницу между Украиной и Россией, и что последняя обязательно со временем освободит всю территорию региона.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове.