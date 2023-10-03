Суровикина заметили в подмосковном храме

Генерала Сергея Суровикина заметили в одном из подмосковных храмов, сообщает URA.RU.

Журналисты попытались выяснить, где теперь служит Суровикин, однако он от комментариев отказался.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сказал он.

Ранее бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин появился в Алжире в составе делегации Министерства обороны РФ. Фотографии появились в Telegram-канале Colonelcassad.

Как отмечает «Лента.ру», снимки с ним также были опубликованы на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в социальных сетях. В посте подчеркивается, что высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам.

6 сентября депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину, данные о котором исчезли с сайта Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.