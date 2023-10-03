Зеленский заявил, что посетил расположение бригад ВСУ, где ему показали танки Leopard 2

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что посетил расположение бригад ВСУ, где ему показали танки Leopard 2 и шведские боевые машины пехоты CV-90.

По его словам, он обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что посетил расположение бригад Вооруженных сил страны на Купянско-Лиманском направлении.

Зеленский рассказал, что с командирами бригад и батальонов обсудил оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности военных.

До этого газета Politico писала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм. После чего ему посоветовали заняться проблемами в своей команде, члены которой подозреваются в воровстве.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».