Если украинская армия не добьется серьезных успехов в рамках осеннего этапа контрнаступления, мирное соглашение заключат на выгодных для РФ условиях. Об этом написал Hill.

Аналитик издания обратил внимание, что транши Киеву все больше начинает зависеть от результатов выборов в странах Запада. Нет никакой гарантии, что помощь продолжит поступать в будущем.

«Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования», — сделал прогноз политолог.

Он отметил, что мировое сообщество может оказать давление на Киев, чтобы украинские власти подписали выгодное для России соглашение.

«Учитывая все это, Украина должна выиграть <…> в 2023 году», — резюмировал автор материала.

3 октября профессор испанского университета Ла-Лагуна Перес Хиль объяснил, для чего Киев совершает атаки на Крым. По его словам, цель таких обстрелов — отвлечь внимание на фоне провала их контрнаступления и «скудности достигнутых целей».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.