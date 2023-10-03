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Эксперт предрек заключение мира на условиях РФ, если ВСУ не добьются успехов осенью

Hill: мир на Украине заключат на условиях России, если ВСУ не победят до декабря

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Alex Babenko/AP

Если украинская армия не добьется серьезных успехов в рамках осеннего этапа контрнаступления, мирное соглашение заключат на выгодных для РФ условиях. Об этом написал Hill.

Аналитик издания обратил внимание, что транши Киеву все больше начинает зависеть от результатов выборов в странах Запада. Нет никакой гарантии, что помощь продолжит поступать в будущем.

«Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования», — сделал прогноз политолог.

Он отметил, что мировое сообщество может оказать давление на Киев, чтобы украинские власти подписали выгодное для России соглашение.

«Учитывая все это, Украина должна выиграть <…> в 2023 году», — резюмировал автор материала.

3 октября профессор испанского университета Ла-Лагуна Перес Хиль объяснил, для чего Киев совершает атаки на Крым. По его словам, цель таких обстрелов — отвлечь внимание на фоне провала их контрнаступления и «скудности достигнутых целей».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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Операция на Украине
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