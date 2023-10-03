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В США заявили о потерях Украиной территорий из-за контрнаступления

Бывший морпех США Берлетик: ВСУ утратили свои территории в ходе контрнаступления

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы России перехватили инициативу и даже занимают новые позиции, пока украинские подразделения утратили часть территорий Украины во время контрнаступления. Об этом заявил бывший морпех Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик журналисту Дэнни Хайфонгу в интервью, которое было опубликовано на YouTube.

«Россия не заявляла, что она проводит контрнаступление. Тот факт, что она отвоевывает больше территорий, чем Украина, даже не начав свое контрнаступление, должно что-то говорить о состоянии украинской армии и возможности Запада помогать ей», — сказал он.

3 октября старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайан заявлял, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за того, что ей не хватает живой силы и огневой мощи для возвращения территории, а контрнаступление ВСУ это доказало.

Также в этот день бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины, что может означать подготовку российской армии для крупного наступления.

До этого экс-главный аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биб писал, что продолжение украинского контрнаступления приведет к истощению ее ресурсов, а дальнейшее затягивание боевых действий может обернуться еще большим сокращением населения страны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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