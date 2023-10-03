Шойгу назвал процент выздоравливающих раненных в СВО солдат РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что более 98% раненных в ходе спецоперации российских военнослужащих выписываются с выздоровлением, передает РИА Новости.

По его словам, медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне, а первая помощь на поле боя оказывается в первые минуты после ранения. Он добавил, что полевые госпитали развернуты в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением», — сказал Шойгу.

В прошлом году начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал, за какое время раненных в ходе спецоперации привозят в госпитали.

Ранее в России вышел документальный фильм о волонтерах, помогающих военным в зоне СВО.