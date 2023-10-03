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В Госдуме объяснили отсутствие новой волны мобилизации в России

Депутат Гурулев: Минобороны набирает столько людей, сколько может обслужить ВПК

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В России сегодня нет необходимости объявлять новую волну мобилизации, так как потребность в военных закрывается благодаря контрактникам, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Новых призванных в армию людей нужно обеспечить всем необходимым, что таже учитывается, отметил он в беседе с Tsargrad.tv.

Минобороны набирает столько людей, сколько может обслужить ВПК, ведь каждому бойцу необходимо предоставить оружие, снаряжение и боеприпасы, подчеркнул Гурулев.

«Этого количества людей на данном этапе нам хватает. Ведь здесь же что у нас главное – синхронизировать УПК. А лишних людей нам зачем брать?», – отметил депутат, добавив, что для стабильной экономики и работы промышленных предприятий важно, чтобы специалисты оставались и трудились в тылу.

Гурулев также сделал свой прогноз о сроках завершения военной спецоперации – по его мнению, она завершится через пять лет.

Напомним, в Минобороны заявили об отсутствии планов о дополнительной мобилизации. В то же время в telegram-каналах сообщалось, что сегодня, 3 октября, по всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее рассказалао демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки.

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