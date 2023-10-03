ВСУ усилят группировку ПВО на севере страны

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что на севере Украины увеличат силы противовоздушной обороны за счет мобильных огневых групп, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети военного.

«В северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп. Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны», — пишет Наев.

Наев заявил, что целью усиления группировки ПВО на севере Украины является защита объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские генералы, опасаясь бунта Вооруженных сил Украины (ВСУ), не позволяют военнослужащим собираться в большие группы.

До этого Макгрегор предположил, что Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.