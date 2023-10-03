В Эстонии рассказали, почему невозможно назвать число эстонцев в ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил порталу государственного телерадиовещания ERR, что Киев изменил правила регистрации наемников.

По словам Певкура, в связи с этим в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях ВСУ.

Певкур также указал, что у граждан Эстонии нет никакой обязанности заявлять о себе в случае отъезда на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ.

До этого газета The Daily Telegraph писала о росте конфликтов между наемниками в рядах ВСУ. Издание приводило в пример инцидент с британским наемником Дэниелом Берком в районе города Запорожье, который находится под контролем ВСУ. По версии украинской полиции, конфликт возник из-за денежного спора с другими членами Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

30 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что российские военные эффективно обнаруживают западных наемников на Украине.

Ранее американский военный обратился к воюющим на стороне Украины наемникам.