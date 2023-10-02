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Российские силы сообщили об отражении восьми атак ВСУ на двух направлениях

Группировка «Юг» отразила 8 атак ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил ТАСС, что войска отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском и Авдеевском направлениях.

«Подразделения Южной группировки войск отразили восемь атак украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях», — сказал он.

Минесашвили добавил, что потери противника составили более 300 военнослужащих, а также САУ «Краб», орудие Д-20, два танка и две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», БМП, станция радиоэлектронной разведки, семь автомобилей и восемь беспилотников.

По словам начальника пресс-центра, ракетами и артиллерией были нанесены удары по трем украинским складам боеприпасов в Белогоровке, Красногоровке и Краматорске, а также по подразделению 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

До этого военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с наступлением холодной погоды будут продолжать боевые действия.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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