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Российская авиация уничтожила ангар ВСУ с техникой в ДНР

Спикер группировки «Юг» Минесашвили»: авиация разбила ангар с техникой ВСУ в ДНР

Спикер группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили заявил об уничтожении ангара с военной техникой ВСУ на Донецком направлении в последние сутки.

Также, по словам Минесашвили, были поражены пункты временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в населенных пунктах Новомихайловка и Авдеевка. Кроме того, он рассказал о поражении опорного пункта 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек».

До этого The Wall Street Jornal писало, что ВСУ сменили тактику из-за тяжелых потерь в технике, включая танки.

По данным издания, украинские бойцы добираются до линии соприкосновения на бронетранспортерах и пытаются продвигаться вперед небольшими группами.

20 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву нужны от Запада средства ПВО и обслуживание техники.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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