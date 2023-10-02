Задержанный в Белоруссии украинский диверсант рассказал о предательстве

Украинец Николай Швец, обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, рассказал в интервью телеканалу »Беларусь 1» о предательской ситуации и отсутствии поддержки со стороны украинских дипломатов во время содержания его в СИЗО, а также о том, что ему не помогли нанять адвоката.

Швец заявил: «Меня бросили, меня забыли, меня предали... Никто из посольства не пришел. Главное, что никто не нанял мне адвоката». Он также выразил серьезные опасения по поводу своей судьбы, утверждая, что после выполнения задания «эвакуации (на территорию Украины) просто не было». Швец предположил, что его хотели использовать для других задач, а затем убрать, чтобы избежать свидетелей.

«Скорее всего, меня просто хотели использовать для выполнения второго задания, а потом устранить, чтобы замести следы», — добавил он.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о попытке диверсии на российский самолет А-50, расположенный на аэродроме Мачулищи. Он отметил, что самолет серьезно не поврежден и может выполнять свои обязанности. По словам белорусского лидера, тысячи силовиков были подняты, чтобы не допустить проникновения террориста в Россию.

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