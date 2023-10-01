Экс-советник Кучмы заявил о разрушении множества предприятий Украины

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия разрушила многие предприятия в стране во время ракетных обстрелов.

По его словам, в начале боевых действий было разрушено ПВО и командные пункты, а Россия «знает, куда бьет».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) семи районов региона за сутки.

Он рассказал в Telegram, что ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе два артиллерийских снаряда, по Наумовке — 12 артснарядов и два гранатометных выстрела.

Гладков рассказал, что в Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Борки, а в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА были сброшены пять взрывных устройств. По данным главы региона, в Волоконовском районе выпущено 20 минометных снарядов по селу Тишанка и хутору Плотвянка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.