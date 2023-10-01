Минобороны РФ впервые сообщило о потере ВСУ станции разведки «Пластун»

Минобороны РФ впервые сообщило, что на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».

По информации ведомства, на данном направлении вышли из строя 150 украинских бойцов, ВСУ потеряли два танка, две боевые бронемашины, три автомобиля и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска также поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства и гаубицу Д-20, принадлежащие украинской армии.

Малогабаритный тактический пеленгационный комплекс Plastun-RP3000 предназначен для автоматизированного скоростного радиомониторинга и пеленгования систем связи. Комплекс поставляется в ВСУ с 2016 года и используется в зоне боевых действий на востоке страны, писали украинские СМИ.

Накануне российское Минобороны сообщило, что за сутки украинская армия на Донецком направлении потеряла до 430 военных.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.