НАТО не собирается размещать в Европе дополнительное ядерное оружие

НАТО не собирается размещать в Европе ядерное оружие сверх того количества, которое там уже имеется. Об этом заявила глава директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta-Sanomat.

По словам Кокс, российские официальные лица часто говорят о возможности применения ядерного оружия. Она считает, что в НАТО должны очень серьезно относиться ко всем угрозам со стороны России. «Мы не можем просто сказать, что они шутят или говорят несерьезно», — указала глава директората по ядерной политике.

Важно, чтобы альянс поддерживал собственное ядерное сдерживание, чтобы оно могло противостоять этому риску, при этом существенных изменений в системе ядерного оружия России не произошло, подчеркнула она.

НАТО не обладает ни одним ядерным оружием, и ядерное сдерживание блока основано на ядерном оружии США, Великобритании и Франции, напомнила чиновница.

Она выразила уверенность, что ядерное оружие, которое США разместили в Европе, находится в хорошем месте, и «нет никаких оснований менять их местоположение». Кокс добавила, что если страна-член альянс вдруг пожелает участвовать в ядерной миссии, это должно быть официально обсуждено в НАТО, но «в ближайшее время изменений не предвидится».

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