Советник главы ДНР рассказал о попытке ВСУ продвинуться в районе Урожайного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции российских войск на Времевском выступе, в результате чего потеряли несколько десятков человек. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

Как заявил Гагин, последние пару дней украинские войска пытались отбить позиции в районе Приютного и продвинуться в районе Урожайного.

По его словам, ВСУ хотели перебросить пехоту к Урожайному и закрепиться в этом районе.

«Все безуспешно. Сразу же накрыли артиллерией, очень точно, ювелирно. Как итог, потери — несколько десятков человек», — написал он.

По его информации, в районе Новомайорского сохраняется спокойная обстановка, войска Украины не предпринимают тут активных действий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов в стране повреждены 37 предприятий оборонной промышленности.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.