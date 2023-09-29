Австрийский военный эксперт заявил, что успехи украинской армии переоценены

Военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что частичные успехи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) переоценены. Такое мнение он высказал в интервью германскому агентству Deutsche Presse-Agentur, передает ТАСС.

«Отдельные линии обороны россиян с большими потерями преодолеваются, но до сих пор ни разу не произошло настоящего прорыва», — сказал Райснер.

По его словам, необходимо «вовсю бить тревогу» в связи с тем, что после 117 дней контрнаступления украинским войскам «не удалось достигнуть оперативного прорыва».

Военный эксперт считает, что Украина получает очень мало военной техники, и только при усилении ПВО можно свести к минимуму число попаданий по критической инфраструктуре страны, в том числе системе энергоснабжения, что усложняет производство оружия.

По его мнению, в ЕС, в отличии от США, неадекватно оценивают положение армии Украины, и «Европа рискует упустить момент, когда мы больше не сможем держать ситуацию под контролем и она склонится в пользу» РФ.

Он добавил, что партнеры Украины частично выполнили свои обещания в вопросе поставок Украине военной техники, но их эффективность, в том числе танков Leopard 2, оказалась ниже ожиданий.

Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что линия обороны РФ оказалась крепче, чем думал Запад.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.