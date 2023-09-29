ВС Финляндии заключают секретные соглашения с гражданами на границе с Россией

Силы обороны Финляндии (армия страны) заключают секретные соглашения с владельцами участков у российской границы, которые позволяют начать строительство на этих территориях фортификационных сооружений в течение суток. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

По информации газеты, за последние полтора года десятки землевладельцев заключили подобные соглашения. При этом первый договор был заключен около шести лет назад.

В материале говорится, что интерес землевладельцев к повышению боеготовности Сил обороны возрос после того, как Россия начала военную операцию на Украине в конце февраля 2022 года.

Отношение граждан к этому стало более позитивным, чем раньше, заявил газете начальник отдела боеготовности Сил обороны подполковник Саули Хонгисто.

Соглашения о землепользовании позволяют финской армии строить укрепления и тренироваться на этой земле в обычных условия, то есть до объявления военного положения. Если владелец земли разрешает строительство на своем участке, то он подписывает с ВС страны договор землепользования, ему также выплачивается единовременная выплата в размере €750. Соглашение дает Силам обороны право строить на участке оборонное оборудование.

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