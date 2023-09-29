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Военные делегации стран СНГ прибыли в Тулу

МО России: военные делегации СНГ, включая Армению и Азербайджан, прибыли в Тулу

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что делегации восьми стран СНГ, в том числе Армении и Азербайджана, приехали в Тулу, где 29 сентября состоится заседание совета министров обороны государств СНГ, передает РИА Новости.

«В ходе заседания они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, которые представляют взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о военно-политической обстановке в мире», — говорится в публикации.

Уточняется, что в Тулу прибыли делегации оборонных ведомств Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

29 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что текущая военно-политическая обстановка в мире вынуждает страны — участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) иметь сильную армию, которая способна быстро реагировать на различные угрозы.

Он добавил, что 29 сентября Россия и ее зарубежные партнеры дадут старт совместной подготовке к празднованию 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.

В Минобороны РФ сообщили, что отслуживших призывников уволят своевременно.

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