В Минобороны РФ рассказали о начале работы «прямой телефонной линии» по вопросам призыва

В России начнет работать «прямая телефонная линия» по вопросам призыва, сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу», — отметил он.
По словам Цимлянского, граждане смогут обратиться за ответами по работе призывной кампании в стране с 17 октября. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск, добавил контр-адмирал.
Осенняя призывная кампания начнется в России с 1 октября.
Цимлянский также рассказал, что в России не планируется проведение дополнительных мобилизационных мероприятий. Он заверил, что у армии страны достаточно желающих служить по контракту и добровольцев.
По его данным, число граждан, желающих служить по контракту, значительно увеличилось.
Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.