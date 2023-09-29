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В Минобороны РФ рассказали о начале работы «прямой телефонной линии» по вопросам призыва

«Прямая телефонная линия» по вопросам призыва начнет работу с 17 октября

В России начнет работать «прямая телефонная линия» по вопросам призыва, сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу», — отметил он.

По словам Цимлянского, граждане смогут обратиться за ответами по работе призывной кампании в стране с 17 октября. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск, добавил контр-адмирал.

Осенняя призывная кампания начнется в России с 1 октября.

Цимлянский также рассказал, что в России не планируется проведение дополнительных мобилизационных мероприятий. Он заверил, что у армии страны достаточно желающих служить по контракту и добровольцев.

По его данным, число граждан, желающих служить по контракту, значительно увеличилось.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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