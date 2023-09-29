Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«Авиацией группировки уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районе населенных пунктов Авдеевка, Северск, Дзержинский, Федоровка», — сказал он.

Кроме того, начальник пресс-центра добавил, что также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 20 районах.

23 сентября Минесашвили заявлял, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ударили по украинским военнослужащим на Донецком направлении. По его словам, удар по Вооруженным силам Украины был нанесен в Красногоровке, Клещеевке, Мало-Ильиновке.

До этого начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» сообщал, что артиллеристы группировки уничтожили девять машин боевой техники украинской армии в Донецкой народной республике.

Также он говорил об уничтожении командного пункта и пункта управления дронами Вооруженных сил Украины в ДНР в районе Красногоровки и Авдеевки.

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