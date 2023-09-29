Американская некоммерческая исследовательская организация RAND, связанная с Пентагоном и правительством США, в своем последнем докладе пришла к выводу, что в случае возможного удара России по силам НАТО в рамках российско-украинского конфликта Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что это может быть преднамеренной тактикой, направленной на провокацию России к эскалации. Он отметил, что США и НАТО уже использовали множество поводов для побуждения Москвы к ответным шагам. Доклад RAND посвящен возможной эскалации конфликта на Украине со стороны как России, так и Киева.

В докладе аналитики RAND уделяют большое внимание различным слабостям российской позиции в проводимой на Украине спецоперации и считают, что допущенные Россией ошибки могут побудить Москву к эскалации и использованию ядерного оружия на Украине.

Однако следует отметить, что основное предназначение исследований RAND — предоставление аналитических услуг западным чиновникам, включая политиков США и НАТО. В докладе корпорации сдержанно оцениваются предполагаемые шаги США и НАТО в ответ на эскалацию со стороны России, а также указывается возможность избежать прямого столкновения.

Доклад описывает три сценария непреднамеренной эскалации со стороны России: случайное попадание российского удара по чиновникам НАТО на Украине, гибель экипажа американского самолета над Черным морем в результате российских маневров, а также возможный упреждающий удар России по объектам НАТО. В каждом из этих случаев доклад указывает на вероятность различных реакций со стороны НАТО.

Исследование также отмечает, что способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться, и поэтому политики США и их союзников должны планировать ответные меры на эскалацию, одновременно поддерживая дипломатические и военные каналы связи с Россией, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

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