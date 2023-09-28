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Полковник СБУ назвал российскую армию сильным противником

Полковник СБУ Костенко признал российскую армию мощным оппонентом

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Reuters

У России мощная армия, особенно морская пехота, артиллерия и спецназ. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Украинская правда».

«У них достаточно мощная армия, в частности подразделения морской пехоты, десантники, спецназ, артиллерия», — пояснил полковник.

По мнению Костенко, Вооруженным силам Украины трудно противостоять Вооруженным силам Российской Федерации на поле боя.

Военный подчеркнул, что российские бойцы с наличием боевого опыта тренированы гораздо лучше, чем те, кто получает первый опыт на учениях.

До этого в США рассказали об опасности для России ракет ATACMS с кассетной частью. По мнению колумнистов американской газеты The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей, баллистические ракеты класса «земля--земля» Army Tactical Missile System (ATACMS) с кассетной боевой частью и дальностью до 300 км, которые США в перспективе могут отправить на Украину, создадут проблемы для России.

Ранее в США заявили об отсутствии спешки по поставкам танков ВСУ.

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