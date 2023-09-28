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Генсек НАТО прокомментировал падение обломков БПЛА в Румынии

Столтенберг назвал обломки дронов в Румынии «безответственным» поведением России

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал падение обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Румынии «безответственным» поведением Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает РИА Новости.

По словам генсека, у Североатлантического альянса «нет никакого подтверждения, что это результат какой-либо намеренной атаки» РФ против территории союзника.

Но российские безответственные удары вблизи румынских границ – безответственные и дестабилизирующие», — сказал он.

Как указал Столтенберг, ни у кого «не должно быть сомнений», что альянс «способен защитить всех союзников».

«Поэтому мы значительно усилили свое присутствие на восточном направлении, включая Румынию, большим числом сил, воздушных патрулей», — отметил он.

Генсек добавил, что НАТО «ведет мониторинг ситуации».

В сентябре министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил о том, что на территории страны были обнаружены обломки, предположительно, российских дронов.

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Ранее сообщалось, что обломки сбитой в Калужской области ракеты С-200 упали у частного дома.

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