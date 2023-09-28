По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

По всей территории России 3 октября пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Издание ссылается на приложение к приказу Роспотребнадзора, в котором утверждается, что в текущей ситуации повышается опасность вооруженных конфликтов, в которых могут участвовать государства с ядерным арсеналом. В документе отмечается, что столкновения могут произойти вблизи российских границ.

В публикации подчеркивается, что мероприятия планируется провести в один день во всех регионах страны, подобное произойдет впервые.

До этого омбудсмен Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по ЦФО сообщила, что решение о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки, было принято при участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

До этого Москалькова сообщала, что получила более 3,4 тысячи обращений по поводу частичной мобилизации.

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