Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

Baza: по всей России пройдут учения в условиях военного положения и мобилизации

close
100%
Shutterstock

По всей территории России 3 октября пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Издание ссылается на приложение к приказу Роспотребнадзора, в котором утверждается, что в текущей ситуации повышается опасность вооруженных конфликтов, в которых могут участвовать государства с ядерным арсеналом. В документе отмечается, что столкновения могут произойти вблизи российских границ.

В публикации подчеркивается, что мероприятия планируется провести в один день во всех регионах страны, подобное произойдет впервые.

До этого омбудсмен Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по ЦФО сообщила, что решение о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки, было принято при участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

До этого Москалькова сообщала, что получила более 3,4 тысячи обращений по поводу частичной мобилизации.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях