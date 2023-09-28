Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции назвали недостатки американских танков Abrams

Figaro: танки Abrams могут взрываться при неправильном обращении с двигателями

close
100%
Reuters

Американские танки Abrams сложно обслуживать, поэтому они могут быстро приходить в негодность и даже взрываться. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Как рассказал газете бывший командир французского батальона танков Leclerc Ян Буавен, «настоящий недостаток» Abrams заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Он подчеркнул, что для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей.

В статье также приводятся слова американского генерала Марка Хертлинга, который заявил, что при неправильном обращении с двигателями данные боевые машины могут взорваться.

По словам французского офицера, плохая герметизация боекомплекта является еще одной существенной проблемой для Abrams. Он подчеркнул, что танк может «взорваться с диким грохотом» при попадании в место хранения снарядов.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в ВСУ заявили, что при ухудшении погодных условий в зоне конфликта украинские военные не смогут эффективно использовать танки Abrams, которые Киеву передал Вашингтон.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях