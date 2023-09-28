Во Франции назвали недостатки американских танков Abrams

Американские танки Abrams сложно обслуживать, поэтому они могут быстро приходить в негодность и даже взрываться. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Как рассказал газете бывший командир французского батальона танков Leclerc Ян Буавен, «настоящий недостаток» Abrams заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Он подчеркнул, что для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей.

В статье также приводятся слова американского генерала Марка Хертлинга, который заявил, что при неправильном обращении с двигателями данные боевые машины могут взорваться.

По словам французского офицера, плохая герметизация боекомплекта является еще одной существенной проблемой для Abrams. Он подчеркнул, что танк может «взорваться с диким грохотом» при попадании в место хранения снарядов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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