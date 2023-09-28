Киев надеется на поддержку нового главы генштаба США в отправке сложных вооружений

Украина ожидает получить поддержку от будущего главы объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна, который заменит Марка Милли, уходящего в отставку. Газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщает об этом.

По данным издания, украинские чиновники выразили оптимизм относительно того, что Чарльз Браун будет поддерживать поставки более сложного вооружения Киеву, в отличие от Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина, которых критиковали за задержки в одобрении поставок вооружений.

Известно, что Чарльз Браун был одним из первых и последовательных сторонников поставок Киеву усовершенствованных беспилотников и истребителей F-16.

Также Украина и США договорились о совместной борьбе с коррупцией. Отмечается, что меморандум подписали директор НАБУ Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, его главной целью является обеспечение эффективного использования международной помощи, которое правительство США оказывает Украине.

По данным украинского ведомства, Сторч в сотрудничестве с органами Агентства США по международному развитию и Государственным департаментом США начнет контролировать поступление помощи с 18 октября.

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