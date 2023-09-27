Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не спасут ВСУ

Подоляк: ракеты ATACMS и Taurus не помогут Украине в противостоянии с Россией

close
100%
U.S. Army

Ожидаемая украинской армией передача западных дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует количественное преимущество российского вооружения. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Даже когда мы получим Taurus, <…> ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — отметил Подоляк.

Подоляк обратил внимание, что на Украине налаживают производство собственных ракет, которое в будущем будет наращиваться.

27 сентября в МИД предупредили об использовании Украиной ракет ATACMS по территории России. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, ВСУ собираются применять американские дальнобойные снаряды для ударов по городам Донбасса и Крыма. Дипломат не исключила, что удары главным образом будут наноситься по социальным объектам и жилым кварталам.

25 сентября бывший спецпомощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс сообщал, когда американские власти объявят о решении предоставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

Ранее Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях