На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не спасут ВСУ

Ожидаемая украинской армией передача западных дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует количественное преимущество российского вооружения. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Даже когда мы получим Taurus, <…> ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — отметил Подоляк.

Подоляк обратил внимание, что на Украине налаживают производство собственных ракет, которое в будущем будет наращиваться.

27 сентября в МИД предупредили об использовании Украиной ракет ATACMS по территории России. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, ВСУ собираются применять американские дальнобойные снаряды для ударов по городам Донбасса и Крыма. Дипломат не исключила, что удары главным образом будут наноситься по социальным объектам и жилым кварталам.

25 сентября бывший спецпомощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс сообщал, когда американские власти объявят о решении предоставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

Ранее Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО.