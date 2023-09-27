В США заявили об отсутствии спешки по поставкам танков ВСУ

Соединенные Штаты не торопятся передавать Вооруженным силам Украины даже устаревшие танки. Об этом заявил капитан американского Корпуса морской пехоты в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота списала 250, может, 300 танков. Почему мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведен еще до войны в Персидском заливе? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», — сказал он.

Хо считает, что США не хотят, чтобы украинская армия имела на вооружении самые современные машины, поскольку их легко смогут перехватить Вооруженные силы Российской Федерации.

27 сентября издание The Wall Street Journal сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц сейчас продолжает откладывать поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus на фоне беспокойства, что немецкие инструктора на Украине поставят Берлин в ситуацию конфронтации с Москвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет не повлияют на исход специальной военной операции.

20 сентября Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS американского производства.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.