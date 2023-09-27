Сбежавшего в КНДР американского солдата передали США

Пхеньян передал Вашингтону американского рядового Трэвиса Кинга, который этим летом незаконно перешел на территорию Северной Кореи. Об этом сообщила журналистам официальный представитель США, пишет Associated Press (AP).

«По словам одного из чиновников, Кинг был передан представителям США, находящимся в Китае», — отметили в публикации.

В середине июля солдат Кинг незаконно пересек границу Северной Кореи и был задержан пограничниками этой страны. В последнее время Кинг содержался на гауптвахте за дисциплинарный проступок. Накануне он должен был отправиться обратно в США, но в аэропорту примкнул к группе туристов и сбежал.

Свидетель произошедшего рассказал, что перед тем, как военный убежал на территорию КНДР, он рассмеялся и сказал «ха-ха», из-за чего сопровождающие пришли в замешательство и первоначально посчитали его действия неудачной шуткой.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.