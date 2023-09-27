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Болгария передаст Украине дефектные ракеты для ЗРК

БНР: парламент Болгарии одобрил план передачи Киеву дефектных ракет С-300

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило план передачи Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

В публикации отмечается, что проект подготовили основные парламентские фракции страны. Ее 26 сентября одобрил парламентский комитет по делам обороны.

По словам медиамагната Делян Пеевски, депутата от партии «Движение за права и свободы» Деляна Пеевски, «все принято, тема закрыта».

Точное количество неисправных ракет, которые будут переданы Украине, предстоит определить министерству обороны, поддержавшему проект, подчеркивается в публикации.

До этого парламент Болгарии подготовил проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300. Отмечалось при этом, что у болгарской стороны нет возможности их ремонтировать, в том числе для нужд украинской армии.

Позднее президент страны Румен Радев раскритиковал этот план, заявив о необходимости «сохранять и развивать оборонительные способности болгарской армии», а не выступать донором для военных другой страны.

Российское Минобороны ранее показало кадры уничтожения ЗРК С-300 в Николаевской области.

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