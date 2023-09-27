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В Литве раскрыли уровень расходов на оборону после начала украинского конфликта

МО Литвы: страна в 20 раз увеличила военные расходы с начала украинского кризиса

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Global Look Press

Вильнюс в 20 раз увеличил расходы на оборону после начала украинского конфликта. Об этом рассказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, в то же время затраты на покупку вооружений выросли в три раза. Аналогичная ситуация наблюдается и при приобретении различных боеприпасов, уточнил он.

«В течение двух лет благодаря росту выделяемых ассигнований мы увеличили расходы на проекты развития военной инфраструктуры в 20 раз», — добавил Анушаускас.

Согласно имеющейся информации, в данный момент Минобороны Литвы реализует порядка 200 инфраструктурных проектов. В 2023 году правительство республики выделило на соответствующие цели €130 млн.

Кроме того, власти потребовали от коммерческих банков предоставить €128 млн из их сверхприбыли в качестве так называемого взноса солидарности. Эти средства также планируют потратить на развитие военной инфраструктуры.

В августе 11 литовских детских лагерей получили от государства финансирование для организации курсов по подготовке к «национальной обороне». Всего военное ведомство страны предоставило таким учреждениям более €63 тыс.

Ранее в Литве высказались за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам.

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