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Россия нарастила производство высокоточных ракет в несколько раз

В Минобороны заявили, что производство высокоточных ракет выросло в 2-5 раз

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Евгений Биятов/РИА Новости

Производство высокоточных ракет для российской армии выросло в 2-5 раз за последние полгода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

В среду, 27 октября, министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу прибыл с инспекцией на одно из расположенных в Московской области предприятий Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ).

«Руководитель корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения министра обороны РФ по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции — в 3,5 и 5 раз», — указано в сообщении.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре, на Амурском судостроительном заводе спустили на воду два малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 («Каракурт») — «Удомля» и «Ржев».

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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