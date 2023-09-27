Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Литва передала Украине РЛС для наблюдения за морем

МО: Литва передала Украине радиолокационные станции для наблюдения за морем

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министерство обороны Литвы сообщило, что Вильнюс передал Киеву радиолокационные станции (РЛС) для наблюдения за морем. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ведомства.

Отмечается, что техника была направлена по запросу ВМС Украины. Название станций не уточняется.

«Эти радиолокационные установки будут важны не только для защиты территориальных вод Украины, но и для обеспечения безопасности ее граждан», - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Отмечается, что »Литва активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, проводит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины», а также разработала долгосрочный план поддержки Киева, в рамках которого в период с 2024 по 2026 годы в пользу Украины будет выделено €200 млн.

До этого в Сейме Литвы призвали взять Украину в НАТО на саммите в США.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях