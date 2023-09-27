Около 10 тысяч украинских солдат смогли сдаться в плен благодаря новому способу

Около 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен через радиоволну 149.200 «Волга», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Сейчас уже более 10 тыс. украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 «Волга» для того, чтобы сдаться в плен. Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — указано в сообщении.

По данным источника агентства, в последнее время число сдающихся в плен украинских солдат выросло. Заметную помощь в этом оказывают члены пророссийского подполья, которые размещают информацию о возможности сдаться в плен в местах скопления украинских военнослужащих вблизи фронта. Кроме того, частота 149.200 «Волга» работает на всех направлениях специальной военной операции.

В оперативных службах отмечают, что наиболее активно солдаты ВСУ переходят на российскую сторону в районе Работино, где отмечены случаи сдачи в плен целыми группами.

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