МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро в военное время

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) в настоящее время разрабатывают новые требования для использования метрополитенов в целях защиты населения от различных видов опасностей. Эти изменения будут применяться к станциям и линиям метро, которые находятся в процессе реконструкции или строительства, передает РИА Новости.

Пресс-служба ВНИИ ГОЧС сообщила, что эксперты института работают над проектом изменений к правилам, известным как «Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования», которые были утверждены в 2016 году. Обновленные требования будут применяться к станциям и линиям метро, которые находятся в процессе реконструкции или строительства.

Институт отмечает, что этот документ разрабатывается по заказу Министерства строительства России относительно федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве. За последние семь лет в области гражданской обороны значительно изменились нормативно-правовые и нормативно-технические документы. В связи с этим требуется актуализация общих правил проектирования метрополитенов, чтобы они учитывали возможность использования метро в качестве убежищ и противорадиационных укрытий, а также для защиты людей от обычных фугасных и осколочных средств поражения.

Пресс-служба цитирует заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Игоря Сосунова, который говорит о том, что предварительный анализ показал, что применение обновленных правил значительно улучшит защиту населения, расширив функциональные возможности метрополитена. Это также позволит снизить финансовые затраты на инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны, такие как строительство дополнительных защитных сооружений и поддержание их готовности. Это особенно важно для Москвы, где проживают более 13 миллионов человек, а также для других городов, где уже есть или планируется строительство метро.

Ученые также подчеркивают, что при разработке изменений к правилам будет учтен терминологический аспект, связанный с действующими нормативными документами, а также будет учтен практический опыт проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена. Руководитель научной работы Геннадий Тонких добавил, что будут учтены требования к организации доступа различных групп населения, включая маломобильных граждан, к метрополитену в случае его использования в качестве объекта защиты населения.

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