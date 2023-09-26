Военный эксперт объяснил, какие трудности возникнут у ВСУ с танками Abrams

Танки Abrams, которые США передали Киеву, принесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше проблем, чем пользы. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Он напомнил, что в распоряжении украинской армии уже имеются образцы бронетехники из разных стран. Однако, по его словам, для успешного ведения боевых действий вооружение должно быть унифицировано, чтобы исключить трудности с техобслуживанием и обучением экипажей.

«У Украины нет своего производства танков. ВСУ берут их у всех стран, которые дают. Это неудобно для абсолютно любой армии мира, украинская — не исключение. Каждый вид танка требует обслуживания, у каждой машины свои запчасти, свои регламенты, свои масла, а зачастую и свое топливо», — объяснил Шурыгин.

Кроме того, по его словам, Пентагон вряд ли разрешит ВСУ использовать Abrams по своему усмотрению.

Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину, сообщила NYT. Владимир Зеленский подтвердил их получение. Глава военной разведки страны Кирилл Буданов предупреждал, что эти боевые машины «на поле боя долго не проживут», и предлагал использовать их для «очень конкретных» операций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, как Россия расправится с переданными ВСУ танками Abrams.