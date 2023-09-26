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Глава Северной Осетии пообещал наказать избивших бойца в Запорожской области

Меняйло: из-за избиения бойцов из Северной Осетии проводится разбирательство

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в своем Telegram-канале, что ведется разбирательство после сообщений, что в Запорожской области люди с повязками военной полиции избили мобилизованного бойца из Северной Осетии Арсена Темираева и двух его сослуживцев.

Накануне в социальных сетях было опубликовано видеообращение Темираева, в котором он утверждает, что в городе Токмак Запорожской области к нему и двум его сослуживцам в дом ворвались вооруженные люди с повязками военной полиции и начали избивать их прикладами по голове и телу. Отметается, что формальным поводом к нападению стало заявление местной жительницы, обвинившей молодых людей в сексуальном насилии над ее детьми. Темираев утверждает, что он и его товарищи к этому не причастны.

«Наши ребята из батальонов «Шторм.Осетия» и «Алания» связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка действительно произошел», – сообщил Меняйло.

В публикации он заявил, что возмущен неподобающими действиями избивавших.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых по делу об избиении ветерана специальной военной операции (СВО) в городе Батайске.

Ранее у участника СВО украли боевые награды, документы и миллион рублей.

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