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В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Глава администрации Одессы Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры

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Глава военной администрации Одессы Олег Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры на юге региона, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«В Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру <...> Шесть фур загорелись. Пожарные ликвидировали возгорания», — заявил Кипер.

В ночь на вторник, 26 сентября, взрывы звучали в районе речного порта Рени на Дунае.

Ранее взрыв произошел в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины.

Ночью сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

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