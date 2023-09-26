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Вблизи Крыма увеличилось число разведполетов НАТО в три раза

США и НАТО нарастили в три раза частоту разведпполетов у Крыма с начала 2023-го

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Минобороны РФ

Количество разведывательных полетов Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в районе Крыма увеличилось втрое с начала текущего года. Эту информацию передает портал Flightradar24 .

Согласно отчету, с 18 по 24 сентября американские разведывательные самолеты, стратегические беспилотники и аппараты Североатлантического альянса совершили 21 полет в окрестностях полуострова. В то же время, в начале года и весной, западная авиация выполняла в среднем один полет в день в этом регионе. Таким образом, США и НАТО увеличили число разведывательных полетов возле Крыма в три раза.

Министерство обороны России объявило 25 сентября, что системы противовоздушной обороны успешно уничтожили четыре беспилотника, которые находились в воздушном пространстве над Крымом и Черным морем.

25 сентября сообщалось, что российские военные ликвидировали украинский истребитель МиГ-29. До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские истребители в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР). Самолет Воздушных сил Украины был сбит в районе Красного Лимана.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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