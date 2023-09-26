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В США назвали ценным создание линии связи с КНР по кризисным инцидентам в космосе

В США одобрили создание линии связи с Китаем по кризисным ситуациям в космосе

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В США считают полезным для предотвращения кризисных ситуаций в космосе создание горячей линии связи с Китаем. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель американских военно-воздушных сил.

По его словам, начальник космических сил США генерал Ченс Солтцман высказался о ценности такого канала. Однако Солтцман отметил, что еще не наступил тот момент, когда можно вести обсуждение подобного вопроса с Китаем.

Ранее генерал Ченс Солтцман предупредил, что война в космосе может представлять угрозу для всего человечества. Он заявил, что такой конфликт может оказаться еще более разрушительным, чем традиционные военные действия в воздухе, на земле и на море, и иметь долгосрочные последствия для жизни людей.

Солтцман отметил, что в результате военных действий в космосе может произойти загрязнение космического пространства на многие поколения вперед. Он подчеркнул, что для достижения своих военных целей США должны лишить противника возможности нацеливаться на американские спутники. Это, по словам генерала, является войной в традиционном смысле.

Ранее в США заявили, что военные достижения Китая в космосе захватывают дух.

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