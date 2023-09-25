В США спрогнозировали действия России на Западной Украине

Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине — плацдарм для бомбардировщиков Су-24. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Он пришел к выводу, что боевые машины, которые стреляли ракетами Storm Shadow, взлетали с аэродромов на западных рубежах Украины, в районе Львова.

«Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами», — подчеркнул эксперт.

По словам Макгрегора, в какой-то момент украинцы могут проснуться и увидеть, что инфраструктура для военной авиации ВСУ испарилась, потому что российские военные ее ликвидируют.

19 сентября в Минобороны РФ сообщили о сбитом самолете Су-25 ВСУ на одном из направлений. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что средства ПВО уничтожили борт в районе населенного пункта Новопокровка в Запорожской области.

Ранее ВС России нанесли больше 10 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ.