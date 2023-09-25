В Минобороны России заявили об отражении атак ВСУ на одном из направлений

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские войска отбили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, уничтожив до ста украинских военных.

«Отражены две атаки 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового в Запорожской области», — сказал он.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино в Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

«За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — проинформировали в министерстве.

Министерство обороны РФ заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили сеть снарядов HIMARS и 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что около 22:20 была пресечена попытка Украины «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.