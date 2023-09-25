Бывший мэр города в Пермском крае попал в плен на Украине

Бывший мэр Чайковского городского поселения в Пермском крае Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», попал в плен в ходе СВО на Украине. Информация об этом появилась в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

«Третьяков <...> недавно был взят в плен силами обороны Украины близ Клещеевки», — указывается в публикации.

В госпогранслужбе добавили, что, согласно признаниям военнопленного, он пришел на Украину воевать с НАТО.

О ходе выяснения ситуации также доложил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что поступили запросы от бывшей жены Третьякова и других лиц с просьбой выяснить подробности

о текущем местонахождении бывшего мэра.

«Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального Уполномоченного (по правам человека в РФ. — «Газета.Ru») Татьяны Москальковой», — написал Сапко.

До этого бойцы добровольческой бригады «Волки» взяли в плен нескольких наемников из Польши, а также украинских военнослужащих в районе Соледара в ДНР.

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