Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший мэр города в Пермском крае попал в плен на Украине

Экс-главу пермского города Чайковский Алексея Третьякова взяли в плен на Украине

close
100%
Reuters

Бывший мэр Чайковского городского поселения в Пермском крае Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», попал в плен в ходе СВО на Украине. Информация об этом появилась в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

«Третьяков <...> недавно был взят в плен силами обороны Украины близ Клещеевки», — указывается в публикации.

В госпогранслужбе добавили, что, согласно признаниям военнопленного, он пришел на Украину воевать с НАТО.

О ходе выяснения ситуации также доложил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что поступили запросы от бывшей жены Третьякова и других лиц с просьбой выяснить подробности
о текущем местонахождении бывшего мэра.

«Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального Уполномоченного (по правам человека в РФ. — «Газета.Ru») Татьяны Москальковой», — написал Сапко.

До этого бойцы добровольческой бригады «Волки» взяли в плен нескольких наемников из Польши, а также украинских военнослужащих в районе Соледара в ДНР.

Ранее в Госдуме прокомментировали сведения о потерях ВСУ

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях