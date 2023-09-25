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Ракеты ATACMS могут оказаться на черном рынке после их поставки Украине

Sky News: ракеты ATACMS могут оказаться на черном рынке после их поставки Киеву

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8th United States Army/Reuters

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил в эфире Sky News, что ракеты ATACMS, которые США планируют поставить Украине, могут попасть на черный рынок.

По его словам, ATACMS могут наносить удары вглубь российской территории, что может вызвать эскалацию конфликта, поэтому США хотят удостовериться, что ракеты не будут использованы таким образом.

Ранее администрация президента США Джо Байдена уже приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но решила не объявлять об этом публично, чтобы не подсказывать России.

По данным газеты, публичное информирование может подтолкнуть россиян к перемещению своих линий снабжения подальше от линии фронта.

Также FT утверждает, что ракеты передадут в ближайшее время, сначала в небольших количествах.

20 сентября журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в аппарате конгресса сообщал, что все американские ведомства одобрили поставку ВСУ американских ракет большой дальности ATACMS, однако окончательное решение остается за главой государства Джо Байденом.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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