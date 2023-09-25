По всей Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно ей, сигнал воздушной тревоги в 00:29 мск прозвучал в западных регионах Украины.

До этого воздушная тревога на территории Украины была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла пятая серия взрывов, в Кривом Роге Днепропетровской области — вторая.

До этого поступила информация, что в одном из районов Киева произошел сбой в системе оповещения населения. Отмечается, что сирена звучит без остановки на протяжении около 40 минут. Название района в тексте сообщения не приводится.

24 сентября звуки взрывов раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Ранее американский сенатор Марк Келли заявил, что прекращение помощи Украине со стороны Запада обернется ее поражением и через год-два может привести к прямому конфликту США с Россией.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.