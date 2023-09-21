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В Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента

При обстреле в Карабахе погиб замкомандующего миротворцами РФ в регионе Ковган

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Минобороны РФ

При обстреле в Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента в регионе Иван Ковган, который также являлся заместителем командующего подводными силами Северного флота РФ. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

«Вчера в Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента», — сказано в сообщении.

В клубе моряков также уточнили, что погибший проживал в городе Гаджиево.

По информации мурманского издания «Би-порт», Ковган находился в командировке с 11 мая. Он погиб 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг, когда автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль, в котором находились российские миротворцы. Известно, что есть погибшие, но их число не уточняется. Накануне колонна миротворцев уже попадала под обстрел, но тогда обошлось без жертв. В российском МИД заявили, что миротворцы «приняли на себя удар ради мира в этом регионе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле Степанакерта.

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Война в Карабахе
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