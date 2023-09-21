Серия взрывов произошла в Киеве

В Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«С 6 утра в городе слышна серия взрывов, в основном это юго-восточное направление», — сказал источник агентства.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о возможном «повторном ударе».

«Киев. Вероятен повторный удар. Ракетная опасность. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

В настоящее время в Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Кличко сообщал о взрыве в Дарницком районе Киева. По его словам, в результате него некоторые микрорайоны в районе Святошинского остались без электричества и воды.

До этого украинские СМИ писали о взрывах в городе Ровно на западе Украины, а также в городе Кременчуг Полтавской области.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.