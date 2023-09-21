Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Серия взрывов произошла в Киеве

В Киеве прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым, Кличко допустил повторный удар

close
100%
Andrew Kravchenko/AP

В Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«С 6 утра в городе слышна серия взрывов, в основном это юго-восточное направление», — сказал источник агентства.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о возможном «повторном ударе».

«Киев. Вероятен повторный удар. Ракетная опасность. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

В настоящее время в Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Кличко сообщал о взрыве в Дарницком районе Киева. По его словам, в результате него некоторые микрорайоны в районе Святошинского остались без электричества и воды.

До этого украинские СМИ писали о взрывах в городе Ровно на западе Украины, а также в городе Кременчуг Полтавской области.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях