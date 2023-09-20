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В МИД РФ учения НАТО в 2024 году назвали подготовкой к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко считает учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с РФ

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Ints Kalnins/Reuters

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году, которые были объявлены Североатлантическим альянсом крупнейшими после холодной войны, являются подготовкой к войне с Россией, передает ТАСС.

Он назвал провокационными предстоящие маневры этого блока. Они носят явный агрессивный характер, указал замминистра.

«Это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию, и сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», — продолжил дипломат.

По его словам, «это ничего не даст» с военной точки зрения, однако это еще раз подчеркивает необходимость реализации всех решений, которые были приняты и которые будут приняты по обеспечению западных рубежей РФ, в том числе в северо-западной зоне.

Грушко также обратил внимание, что эти учения предусматривают наступательные фазы.

«Это очередной осознанный шаг по дестабилизации обстановки на севере Европы», — отметил он.

До этого глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс проведет в 2024 году крупнейшие для себя учения со времен холодной войны — «Стойкий защитник» (Steadfast Defender).

Он сообщил, что свыше 40 тысяч человек примут участие в учениях, которые пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии.

Ранее в Совфеде рассказали об ответных мерах на крупные военные учения НАТО.

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