В МИД РФ учения НАТО в 2024 году назвали подготовкой к войне с Россией

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году, которые были объявлены Североатлантическим альянсом крупнейшими после холодной войны, являются подготовкой к войне с Россией, передает ТАСС.
Он назвал провокационными предстоящие маневры этого блока. Они носят явный агрессивный характер, указал замминистра.
«Это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию, и сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», — продолжил дипломат.
По его словам, «это ничего не даст» с военной точки зрения, однако это еще раз подчеркивает необходимость реализации всех решений, которые были приняты и которые будут приняты по обеспечению западных рубежей РФ, в том числе в северо-западной зоне.
Грушко также обратил внимание, что эти учения предусматривают наступательные фазы.
«Это очередной осознанный шаг по дестабилизации обстановки на севере Европы», — отметил он.
До этого глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс проведет в 2024 году крупнейшие для себя учения со времен холодной войны — «Стойкий защитник» (Steadfast Defender).
Он сообщил, что свыше 40 тысяч человек примут участие в учениях, которые пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии.
Ранее в Совфеде рассказали об ответных мерах на крупные военные учения НАТО.