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В Минобороны России заявили об отражении пяти атак ВСУ на одном из направлений

МО: на Донецком направлении отражены 5 атак ВСУ, которые потеряли до 175 военных

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Reuters

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военные на Донецком направлении отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе у Клещеевки.

«Подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Клещеевки, Веселого и Химика в Донецкой народной республике», — сказал он.

В российском оборонном ведомстве отметили, что потери украинской армии составили до 175 солдат, танк, боевую бронированную машину и три пикапа.

20 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что корвет «Стойкий» провел ракетные стрельбы на Балтике.

До этого подводная лодка «Можайск» погрузилась на 190 метров в ходе испытаний в Балтийском море.

В ходе погружения экипаж подлодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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